Hier kann am 8. Dezember eingekauft werden

Dagegen haben sich heuer die meisten Lebensmittelhändler und Drogerien entschieden. Der Rewe-Konzern hat angekündigt, dass Filialen von Billa, Billa Plus, Penny und Bipa bundesweit geschlossen bleiben, falls es sich nicht um Standorte mit Betriebspflicht handelt. Eine solche gibt es etwa in Einkaufszentren oder auf Bahnhöfen. Auch die Diskonter Hofer und Lidl haben bereits mitgeteilt, alle Filialen in Österreich am 8. Dezember zu schließen.