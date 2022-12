Baby wurde misshandelt: Eltern wieder vor Gericht

Die Eltern des kleinen Asif stehen neuerlich in Linz vor Gericht. Am Dienstag müssen sie sich wegen absichtlicher schwerer Körpervletzung vor einem Richter verantworten, weil sie ihren Sohn schwer misshandelt haben sollen. In einem ersten Prozess, in dem „nur“ Quälen und Vernachlässigen unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen angeklagt war, haben sie das vehemnt geleugnet.