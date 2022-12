Fußball-Legende Pele (82) wurde in Hospiz verlegt

Ein medizinisches Bulletin am Freitag besagte, dass der 82-Jährige gut auf die Behandlung des Infekts anspreche und dass sich sein gesamter Gesundheitszustand verbessert habe. „Folha de S. Paulo“ berichtete auch, dass Pelé mit Schwellungen und Herzproblemen in das Krankenhaus eingeliefert worden sei. Der frühere Stürmerstar von Brasilien, dem FC Santos und New York Cosmos hatte noch am Donnerstag via Instagram gepostet, dass er für den monatlichen Check im Spital sei und er allen Fans für die erhaltenen Unterstützungsmitteilungen danke. Er postete auch ein Foto seines Gesichts, das auf ein Gebäude in Katar projiziert wurde, neben einer Nachricht mit dem Text „Werde bald gesund“.