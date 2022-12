Was unsere Behörden bei Asylwerbern sicherstellen

Bei der rot-weiß-roten Novelle sollten beschlagnahmte Beträge in die mit Steuergeld finanzierte Grundversorgung fließen, im Visier haben sie aber auch Handys. Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Hannes Amesbauer wollte nun in einer parlamentarischen Anfrage wissen, was denn den Migranten seit 2018 alles abgenommen wurde.