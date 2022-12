New York ist wieder die teuerste Stadt der Welt

Die Zeitschrift betonte, dass die Preise weltweit wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine sowie der Coronaregeln in China so schnell gestiegen seien wie seit 20 Jahren nicht mehr - im Durchschnitt um 8,1 Prozent. Deutlich teurer wurde das Leben demnach in Moskau und St. Petersburg. Die russischen Millionenstädte stiegen wegen der Folgen westlicher Sanktionen in der Rangliste um 88 bzw. 70 Plätze.