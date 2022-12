„Erinnert mich schon fast an Hermann Maier“

Überlegener Riesentorlauf-Sieg in Sölden, überlegener Super-G-Erfolg in Lake Louise - Gesamtsieger Marco Odermatt ist auch heuer das Maß der Dinge. „Das geht schon ein wenig in Richtung Hermann Maier, wie er sich gefühlt mit der Konkurrenz in Super-G und Riesentorlauf spielt“, zieht ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer den Hut vor dem Schweizer.