IS verkündet: Anführer und „Kalif“ ist tot

Will der IS nur Geheimdienste verwirren?

Zudem hätten dschihadistische Gruppierungen „eine lange Geschichte“ an solchen Falschmeldungen. Damit wollten sie Geheimdienste verwirren, so der Terrorexperte. Er kann sich auch vorstellen, dass es sich beim bereits präsentierten Nachfolger Abu al-Husayn al-Husayni al-Qurashi um eine einfache Namensänderung handelt. Trotz der Warnungen haben die USA den Tod des bisherigen IS-Chefs begrüßt.