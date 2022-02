So lief der US-Einsatz gegen IS-Anführer in Syrien

So wurde der Machthaber laut „Daily Mail“ von Informanten an die USA verraten, als er die Kontrolle über den kürzlich erfolgten syrischen Gefängnisaufstand übernahm. Der irakische Geheimdienst habe daraufhin dessen Aufenthaltsort ermittelt. Am 3. Februar um etwa 1 Uhr früh hätten schließlich 24 Spezialeinsatzkräfte das dreistöckige Haus inmitten von Olivenhainen in der Provinz Idlib an der Grenze zur Türkei umstellt und die Bewohner per Megafondurchsage aufgefordert, das Gebäude zu verlassen.