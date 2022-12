Historisch! WM-Stars tanzen nach ihrer Pfeife

Die 38-Jährige braucht sich nicht in den Medien zur Schau stellen, sie überzeugt auf dem Platz mit selbstbewusstem Auftreten, glasklaren Anweisungen und energischen Gesten. So wie die ganze Welt entwickelte sich in den letzten Jahrzehnten auch der Fußball weiter. Oder wie hätte man in den 80er- oder 90er-Jahren reagiert, wenn es geheißen hätte, Diego Maradona, Lothar Matthäus oder Andy Ogris müssen auf dem Feld nach der Pfeife einer Frau tanzen ...