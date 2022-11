Brad Pitt träumt schon von Kindern mit neuer Liebe

Ines De Ramon war drei Jahre lang mit „Vampire Diaries“-Star Paul Wesley verheiratet. Das Paar machte im September das Ehe-Aus öffentlich, hatte sich aber bereits Anfang des Jahres getrennt. Brad Pitt wurde zuletzt mit Model Emily Ratajkowski in Verbindung gebracht. Die turtelte in dieser Woche jedoch lieber öffentlich mit Kim Kardashians Ex Pete Davidson.