Brad Pitt auf Tuchfühlung mit Ex von Serienstar

Am Sonntag wurde Brad Pitt bei einem Konzert von Bono in Los Angeles gesichtet - in Begleitung von Ines de Ramon. Bilder, die unter anderem der „Daily Mail“ vorliegen, zeigen, dass sich der Hollywoodstar, der einen Hut und ein lässiges Outfit trägt, und die hübsche 29-Jährige sehr innig miteinander verhalten. Läuft da etwa was?