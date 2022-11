England-Trainer: „Glaube jetzt stärker als 2018“

Wie geht‘s bei Bale weiter?

Der 33-Jährige hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und ist im Sommer zu Los Angeles FC gewechselt. Dennoch will der Angreifer weiterhin für die Nationalmannschaft spielen. „Ich werde so lange weitermachen, wie ich kann und so lange ich gebraucht werde“, sagte Bale. Auf die Frage, ob er mit Wales an der anstehenden EM-Qualifikation teilnehmen möchte, antwortete der frühere Profi von Real Madrid: „Ich hoffe - also ja.“