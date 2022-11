Gemeinden als Asyl-Retter? Das sagen die Ortschefs

Bei der Quartiersuche hat Landeshauptmann Haslauer die Gemeinden um ihre Unterstützung gebeten. So sollen alle Orte ungefähr zehn bis 15 Flüchtlinge aufnehmen. Diese wären in den Gemeinden leichter integrierbar und würde auch die Verwaltung nicht vor große Herausforderungen stellen. So könnten auch große Quartiere wie etwa in Bergheim, wo derzeit rund 480 Menschen untergebracht sind, verhindert werden. Gerade diese Groß-Unterkünfte führen zu zahlreichen Problemen, die „Krone“ berichtete.