„Tatsächlich… Liebe“: Hugh Grant hasst diese Szene

Im Rahmen der ABC-Sondersendung „The Laughter and Secrets of Love Actually: 20 Years Later“ (dt.: „Das Lachen und die Geheimnisse von Tatsächlich... Liebe: 20 Jahre später“) sagte Grant: „Ich sah es im Drehbuch und dachte: ,Nun, ich werde es hassen, das zu machen‘. Ich hatte überhaupt keine Lust, den Tanz zu tanzen, geschweige denn ihn zu proben.“