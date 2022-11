ÖSV beim Biathlon-Auftakt im geschlagenen Feld

Der Schwede Martin Ponsiluoma hat am Dienstag zum Auftakt der Biathlon-Weltcup-Saison triumphiert. Der 27-Jährige setzte sich in Kontiolahti in Finnland im Einzelrennen über 20 Kilometer nach nur einem Fehlschuss deutlich vor dem fehlerlosen Schweizer Niklas Hartweg (+37,2 Sekunden) und dem Deutschen David Zobel (+59,3) durch. Die Österreicher landeten im geschlagenen Feld, der bald 40-jährige Simon Eder kam unmittelbar vor seinem Landsmann David Komatz auf Rang 33.