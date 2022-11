Wolff: Schumacher? „Er passt einfach zu Mercedes“

„Mercedes ist eine tolle Marke, ihre Errungenschaften in der Formel 1 sind unglaublich. Ich schaue mir meine Optionen an und Mercedes ist eine davon“, hatte der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher, der selbst von 2010 bis 2012 für den deutsch-britischen Rennstall an den Start gegangen war, vor wenigen Tagen erklärt. „Es ist auf jeden Fall sehr schmeichelhaft zu hören, was Mercedes und besonders Toto über mich sagen." Mercedes und Schumacher? Was Stand jetzt noch Vergangenheit ist, könnte bald schon wieder zur Gegenwart werden.