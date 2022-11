Wolff: Kritik an Konkurrent und Geschenk von Pep

In Abu Dhabi durfte sich Wolff über einen prominenten Besucher in der Mercedes-Box freuen. Pep Guardiola, Startrainer von Manchester City, überreichte ihm ein Trikot seiner Mannschaft. Unter dem Namen „Toto“ stand die Nummer acht. Den achten WM-Titel verpasste Wolffs Schützling Lewis Hamilton in diesem Jahr deutlich. Erstmals blieb der pfeilschnelle Brite in einer Saison ohne Sieg.