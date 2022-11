Ermittlungen bis in die Ära Häupl und Brauner

Reunion bei den SPÖ-Friends: Alte Bekannte aus dem Rathaus kommen in den Beweisanträgen der ÖVP zur Wien Energie vor. Auf neun Seiten listet die Volkspartei auf, was und wer für die U-Kommission benötigt wird. Unter anderem will die Partei - wie berichtet - Einblicke in das Handy von Bürgermeister Michael Ludwig.