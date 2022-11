Teenie bat im Web um Hilfe bei Leichenbeseitigung

Opfer hatte Schusswunde in der Brust

Die Beamten fuhren zum Haus des Verdächtigen Joshua Cooper - ein Wohnmobil in einem Trailerpark. Als diese dort eintrafen, sahen sie einen jungen Mann weglaufen. Im Badezimmer des 16-Jährigen entdeckten sie ein junges Mädchen, das dort mit einer Schusswunde in der Brust am Boden lag, es soll erst 13 Jahre alt gewesen sein. „Es gab auch Hinweise darauf, dass erhebliche Schritte unternommen wurden, um den Tatort zu säubern“, erklärte die Polizei.