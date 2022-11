Advent-Shopping nimmt schön langsam Fahrt auf

Obwohl es noch nicht Dezember ist und viele noch auf ihr Weihnachtsgeld warten, kam am ersten Einkaufssamstag in Kärnten bereits ordentliche Shopping-Stimmung auf. Neben den Black Friday-Rabatten, die auch am Samstag Gültigkeit hatten, haben Geschäfte und Einkaufszentren bereits verlockende Weihnachtsangebote im Programm – was bereits einige dazu motiviert hat, ihren Geschenkeinkauf zu erledigen.