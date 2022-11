Nach Grazer Überfall: „Hätte schlimm enden können“

„Das ist ein Überfall, das ist kein Scherz, ich habe eine Pistole!" Der Schock bei einer Tankstellen-Angestellten sitzt tief. Freitag kurz vor 22 Uhr stand plötzlich ein schwarz gekleideter Mann mit weißer FFP2-Maske in der Grazer Reininghausstraße vor ihr und schrie ihr diese Worte ins Gesicht - mit Pistole in der Hand. In seinen schwarzen Rucksack musste die Frau Bargeld stopfen, den ihr der Täter dann entriss.