Alleine auf Boot: Mädchen (4) wieder in Tunesien

Vater ließ Mädchen auf Boot zurück

Die Eltern des Mädchens sollen versucht haben, von der tunesischen Küste mit einem Boot in Richtung Italien abzufahren. Um in das Boot einzusteigen, mussten sie durchs Wasser waten. Der Mann trug die Vierjährige, während seine Frau mit der älteren Tochter folgte. Als der Mann merkte, dass die Frau in Schwierigkeiten war und zu ertrinken drohte, ließ er die vierjährige Tochter im Boot zurück, um seiner Frau Hilfe zu leisten. In der Zwischenzeit fuhr das Boot ab.