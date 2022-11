Waldviertler Betrieb lebt Inklusion im Alltag

Jakob baut gerade Abhebeanker für die Baustelle, als das Team der „Krone“ die riesige Halle des Betonwerks Jungwirth in Grünbach bei Rappottenstein betritt. Auf die Frage, was ihm besonders an seiner Arbeit gefällt, antwortet der 32-Jährige ohne zu zögern und mit einem breiten Grinsen: „Alles!“