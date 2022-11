Lehár-Villa muss nun auf Pfähle gestellt werden

Ein wichtiges Projekt für das Kulturhauptstadtjahr 2024 ist in Bad Ischl auf Schiene. Die seit 74 Jahren als Museum geführte Lehár-Villa wird um rund vier Millionen Euro renoviert. Die Projektkosten werden von Bund, Land, Bundesdenkmalamt und der Stadt Bad Ischl getragen. Der Umbau war dringend notwendig. Das Gebäude wurde durch unregelmäßige Setzungen im Untergrund stark in Mitleidenschaft gezogen und der Lauf der Zeit hat deutliche Spuren an Einrichtung und Ausstattung hinterlassen. Zuletzt musste das Museum aus Sicherheitsgründen für Besucher gesperrt werden.