Foto im Web beweist: Bettwanzen in ÖBB-Nachtzug

Laut ÖBB sehr selten

Insekten an Bord seien laut den ÖBB sehr selten und werden meist durch Gepäck unbemerkt mit an Bord gebracht. „Aufgrund dessen achten die ÖBB in allen unseren Zügen auf hohe Hygienestandards und regelmäßige Reinigungszyklen. Unsere Nightjets werden regelmäßig und gründlich gereinigt. Bei Insektenbefall werden die Waggons sofort abgestellt und überprüft.“