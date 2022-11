Nutzen Sie gezielt „Black Friday“-Angebote?

Am Freitag lockt der Handel wieder mit unzähligen Rabatten und Black-Friday-Angeboten Schnäppchenjäger in die Geschäfte und Online-Shops. Doch zum Teil stecken nur leere Werbeversprechen hinter den vermeintlichen Schnäppchen. Wie steht die „Krone“-Community zu diesem Shopping-Tag? Werden Sie den Black Friday nutzen, um beim Shoppen von den Rabatten zu profitieren? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!