Spitäler: Hacker ortet imageschädliche „Kampagne“

„Es gibt keinen Maulkorberlass“

Die Ärztekammer hatte zuletzt unter anderem auf zahlreiche Gefährdungsanzeigen in den Spitälern verwiesen. Bei diesen, so betonte der SP-Politiker, handle es sich um ein Instrument der Partizipation, das es seit 20 Jahren gebe. „Mit dem Ziel, eine gefährliche Situation zu verhindern.“ Mitarbeiter könnten so das Management informieren. „Es gibt auch keinen Maulkorberlass“, beteuerte der Stadtrat.