Wie ein Vollblut-Politiker zum Biobauern wurde

Der frühere Politiker wirkt zufrieden und ausgeglichen. In Polders Garten in Hard - benannt nach dem Urgroßvater, einem Landwirt und Kaufmann - hat sich der ehemalige Politiker mit seiner Familie ein neues Standbein aufgebaut. In einem 1000 Quadratmeter großen Gewächshaus züchtet er Aloe vera, nach eigenen Angaben als Einziger im deutschsprachigen Raum. Über 3000 Pflanzen gedeihen bereits in der Erde, deren Zusammensetzung der ehemalige Politiker in akribischer Kleinarbeit perfektioniert hat. Schließlich soll sich die sonst in wärmeren Gefilden beheimatete „Wunderpflanze“ ja wohlfühlen. Was sie auch tut.