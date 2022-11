Diese Russland-Sanktion wollen Belgier verhindern

Belgien - das Land, in dem die EU ihren Hauptsitz hat, spielt nämlich eine Schlüsselrolle in der Diamantenindustrie und setzt sich in den Sanktionsverhandlungen immer wieder dafür ein, dass russischen Steine von den Maßnahmen ausgeschlossen bleiben. Antwerpen gilt seit dem 15. Jahrhundert als einer der Knotenpunkte für das Geschäft mit den Edelsteinen. Diskret und vertraulich werden hier laut Antwerp World Diamond Centre jährlich 37 Milliarden Euro umgesetzt. Auf die Frage, woher die Brillanten kommen, antwortet ein Juwelier mit einem Lachen: „Ich frage lieber nicht nach.“