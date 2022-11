Vorarlberg: Aus für Flüchtlingshalle in Schwarzach

Die Aufregung war groß, Schwarzachs Bürgermeister Thomas Schierle ließ Flugblätter an seine Bürger und Bürgerinnen verschicken. Auf diesem Wege warf er dem Land Vorarlberg vor, ihn vor vollendete Tatsachen gestellt zu haben und eine Halle für 150 Flüchtlinge in Schwarzach zu planen. Nun ist das betreffende Grundstück aber nicht im Besitz der Gemeinde und auch nicht des Landes. Der Eigentümer hatte am Dienstag den Plänen für die Halle noch nicht zugestimmt - und wird das auch nicht tun.