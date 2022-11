Bürgermeister läuft gegen Flüchtlingshalle Sturm

Schierle macht in dem Flugblatt kein Hehl daraus, was er von dieser Idee hält - nämlich gar nichts: „Ohne eine frühzeitige Einbindung der Gemeinde hat das Land die Gemeinde Schwarzach und mich als Bürgermeister vor vollendete Tatsachen gestellt“, sagt er. Zudem will Schierle ohnehin mehr Flüchtlinge als bisher aufnehmen - allerdings nicht in Hallen. „Um eine Integration der schutzsuchenden Menschen bewerkstelligen zu können, ist aus unserer Sicht vor allem die Art der Unterbringung von entscheidender Bedeutung. Enorm wichtig sind dafür sozial verträgliche Strukturen und eine menschenwürdige Wohnsituation. Zelte und Großunterkünfte lehnen wir aus diesen genannten Gründen ab.“