„Atomnapoleon“ brütet neue AKW-Pläne aus

Schon 2024 will Frankreich mit dem Bau neuer Atomkraftwerke beginnen. Und zwar in Penly am Ärmelkanal. Doch das ist erst der Anfang eines großen nuklearen Strategieplanes, mit dem Präsident Emmanuel Macron unbeirrt aller bestehenden Probleme im Energiesektor zur Atommacht aufrüsten will. Insgesamt sollen bis zu 14 neue Druckwasserreaktoren aus dem Boden gestampft werden. Geplant ist, diese von 2035 bis 2037 schon ans Netz gehen zu lassen.