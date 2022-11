Biden bewahrte zwei Truthähne vor dem Backofen

Seitenhieb gegen Republikaner

Der Präsident, der am Sonntag seinen 80. Geburtstag gefeiert hatte, nutzte seine Ansprache zudem für einen Seitenhieb gegen die oppositionellen Republikanerinnen und Republikaner. „Die einzig rote Welle in dieser Saison gibt es, wenn ein deutscher Schäferhund, Commander, die Cranberrysoße auf unserem Tisch umwirft“, meinte Biden. Damit spielte er auf die Farbe der Partei an, die bei den Kongress-Zwischenwahlen am 8. November schlechter abgeschnitten hatten als erwartet. So gelang es ihnen etwa nicht, die Mehrheit im Senat zu bekommen.