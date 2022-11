Potenzielle Trump-Rivalen bringen sich in Stellung

Am Mittwoch vergangener Woche hat Donald Trump in Florida angekündigt, bei der US-Präsidentenwahl 2024 neuerlich für die Republikaner antreten zu wollen. Doch der 76-Jährige, der bei der rechten Wählerbasis nach wie vor recht populär ist, gilt bei Beobachtern als politisch angeschlagen. Bei einem am Wochenende von der Republican Jewish Coalition organisierten Treffen haben sich jetzt einige potenzielle Rivalen für die Vorwahlen in Stellung gebracht …