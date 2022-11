„Märchenstunde“ nach einer schlaflosen Nacht

Für viel Aufsehen hat in Wels ein Blechsalat auf der Ringstraße gesorgt. In den späten Nachtstunden krachte ein weißer BMW mit viel zu hoher Geschwindigkeit in zwei vor einer Bankfiliale parkende Autos. Der Lenker, der nur einige Meter weiter in einem Hochhaus wohnen soll, raste aber trotz der verursachten Totalschäden weiter.