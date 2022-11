Mobbingvorwürfe: Krieg der Worte um Heeresmuseum

Vor zwei Jahren ortete der Rechnungshof zahlreiche Missstände im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien – von wirtschaftlichen Aspekten bis zu rechtlichen Verletzungen und Compliance-Regeln. Nun gibt es wieder Aufregung, sie manifestiert sich in einem „Krieg der Worte“ um das Heeresmuseum. Verzweifelte Mitarbeiter sollen sich in einem Schreiben über Direktor Christian Ortner beim Verteidigungsministerium beschwert haben. Die Rede ist laut einem Bericht von Ö1 von Mobbing („Du bist ein Krebsgeschwür“), Drohungen mit Kündigung, von einem „Klima der Angst“, erzeugt von Direktor Ortner und seinem Team.