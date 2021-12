Chefposten im HGM wird neu ausgeschrieben

Information in einem zeitgemäßen Rahmen

„Die Geschichte des Militärs soll für die Besucher mehr als nur eine Aufzählung und Darstellung von Fakten sein. Das Museum muss ein Erlebnis für Jung und Alt bieten und gleichzeitig die Bevölkerung über die Entstehung und Geschichte des Militärs sowie Kriege in einem modernen, zeitgemäßen Rahmen informieren“, so Tanner. Kriege gehören ins Museum, doch in welchem Rahmen, daran müsse jetzt intensiv gearbeitet werden. Zudem lässt die Verteidigungsministerin auch die Direktorenstelle ausschreiben. Gegner meinen, dass der bisherige Direktor Christian Ortner dann selbst bald Geschichte sein könnte. Allerdings werden dem überaus kompetenten Militärhistoriker ebenso reale Chancen eingeräumt!