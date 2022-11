René Benko: Es kommt also doch auf die Größe an!

René Benkos Höhenflug reicht momentan nur bis zum Richtertisch. Böse Zungen behaupten, der Tiroler würde aktuell mehr Zeit in Gerichtssälen verbringen als in seinem Büro - auch am Dienstag ist er wieder als Stargast im Chorherr-Bestechungsprozess geladen. Wenn der 45-Jährige nicht gerade unter Wahrheitspflicht aussagen muss, sucht seine Signa-Gruppe in Deutschland um Staatshilfen für seine Kaufhäuser an. Auch sein „beliebtes“ Rotweinfest fiel heuer ins Wasser. Kein Erntedank für Politiker, die immer gerne geladen waren.