Spanien muss bei Auftakt auf Carvajal verzichten

Fußball-WM-Mitfavorit Spanien muss in seinem Auftaktspiel am Mittwoch gegen Costa Rica möglicherweise auf Außenverteidiger Dani Carvajal verzichten. Der 30-Jährige von Real Madrid fehlte am Montag im Training des deutschen Gruppengegners auf dem Universitätsgelände von Doha wegen einer Erkältung. Dafür kehrte Angreifer Álvaro Morata (Atlético Madrid) zurück, der ähnliche Probleme und zudem Magenbeschwerden hatte. Für Carvajal könnte César Azpilicueta vom FC Chelsea spielen.