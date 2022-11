Sechs Raubüberfälle, aber nur eine Festnahme

Es ist nun genau ein Monat vergangen, nachdem ein mit einer Pistole bewaffneter Verbrecher die Hypo-Bank am Residenzplatz ausgeraubt hatte. Zur Verdeutlichung: Ein bewaffneter Banküberfall geschah am 20. Oktober mitten am Tag im Herzen der Tourismus-Hochburg Salzburg, einem Weltkulturerbe. Trotz der nahegelegenen Polizeiinspektion beim Rathaus und trotz der vielen Passanten und möglichen Zeugen in der Altstadt ist der Hypo-Räuber aber noch immer auf der Flucht.