Demonstranten verprügelten Taxler am Wiener Ring

Angriff auf kurdische Stellungen

Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte griff die türkische Luftwaffe in der Nacht auf Sonntag kurdische Stellungen in Nordsyrien an. Dabei seien mindestens zwölf Menschen getötet und weitere verletzt worden. Betroffen waren die Regionen Kobane und Aleppo. Diese Angriffe führten dazu, dass sich rund 50 Menschen in der Nacht spontan am Ring versammelten.