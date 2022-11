Pacults Klagenfurter bei Wörthersee-Cup im Finale

Austria Klagenfurt kämpft am Sonntag (16.00 Uhr) beim erstmals ausgetragenen Testturnier Wörthersee-Cup um den Titel. Der Veranstalter und Fußball-Bundesligist setzte sich am Samstag im ersten Halbfinale gegen Zweitligist GAK vor 1.200 Fans in der 28 Black Arena mit 2:1 durch.