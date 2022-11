Gruppe-A-Platz verteidigt: Punktlandung von Herzog

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat beim Weltcup in Heerenveen über 1.500 m mit Rang 13 ihren Platz in der A-Gruppe verteidigt und damit ihr Ziel erreicht. Die 27-Jährige kam am Samstag im „Thialf“ auf eine Zeit von 1:57,25 Min., den Sieg holte sich Lokalmatadorin Antoinette Rijpma-De Jong (1:53,73). Am Sonntag wird Sprint-Spezialistin Herzog in ihrer Paradedisziplin über 500 m an den Start gehen.