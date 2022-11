„Bei diesen Bildern werden Erinnerungen wach“

„Mir war wichtig, dass es eine Ausstellung wird, die einem karitativen Zweck zugutekommt. In diesem Fall sind es Kinder, die an einer Hörbeeinträchtigung leiden. Ich bin selbst seit Geburt an auf einem Ohr taub, und ich weiß, dass es solche Kids nicht immer leicht haben. Ich will sie bestärken, dass es in Ordnung ist, so wie sie sind.“