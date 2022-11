Dreieinhalb Jahre Haft für korrupte Buchhalterin

Mit Kontonummern getrickst

Als Allrounderin in der Buchhaltung sah die Frau dann ihre Chance. So war sie etwa für die Erstellung von Sammelrechnungen von Lieferanten in Deutschland zuständig. Dabei trickste die Angestellte allerdings mit den Kontonummern, indem sie ihre eigene angab. Und so überwies sich die Vorarlbergerin selbst monatlich stattliche Beträge auf ihr Konto. Mehr als sieben Jahre ging das linke Spiel gut. Bis schließlich die Bank stutzig wurde und bei der Kontoinhaberin nachfragte.