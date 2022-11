Über 86.000 Verkehrstote in Österreich seit 1961

Auch von 2010 auf 2021 hat sich die Anzahl der Verkehrstoten in Österreich verringert. Im Vergleich der Bundesländer gibt es aber dennoch deutliche Differenzen. Niederösterreich, 2010 noch konkurrenzloser Spitzenreiter mit 163 Unfallopfern, lag im vergangenen Jahr gleichauf mit Oberösterreich bei 92 tödlich Verunglückten. Weniger stark war die Abnahme in der Steiermark (79 auf 50), Oberösterreich (117 auf 92) und Salzburg (41 auf 24). In Wien (29 auf 16), dem Burgenland (20 auf 8), Tirol (39 auf 29) und Vorarlberg (22 auf 13) fielen die Rückgänge etwas weniger stark aus, lagen aber ohnehin schon auf niedrigem Niveau. Allein in Kärnten änderte sich die Zahl der Verkehrstoten nur kaum, nämlich von 42 im Jahr 2010 auf 38 im vergangenen Jahr.