„Wir holen die Kinder von der Straße“

80 Bälle schaffen sie an einem guten Tag. Alles Handarbeit. „Unsere Kunden schätzen die Qualität. Sportler, aber auch Großhandelskunden in Ecuador suchen nach diesen Bällen, weil sie schwerer und widerstandsfähiger sind“, erzählt Firmenchef Clever Ruiz Quinaloa. Sein Familienunternehmen hat sich auf die Herstellung von Bällen gemäß traditioneller Handwerkskunst spezialisiert. Qualitativ hochwertig, wasserresistenter als die Massen-Fußbälle und damit auch bestens geeignet für das Spiel in den Gassen oder auf den ländlichen Fußballplätzen.