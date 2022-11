Vertrag läuft aus: Tauziehen um Chelsea-Star Kante

Stolzes Gehalt

In der Zwischenzeit bekunden erste Topklubs ihr Interesse an dem Mittelfeldprofi. So sollen ihn etwa die italienischen Vereine Inter Mailand und Juventus Turin fett auf dem Zettel haben. Beide Klubs wollen mit dem 31-Jährigen mehr Erfahrung in das Mittelfeld bringen. Das Problem: sein Gehalt. 17 Millionen Euro soll Kante jährlich bei den „Blues“ verdienen - eine stolze Summe für die Italiener.