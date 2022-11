Nachbarn mit Messer bedroht: 18 Monate Haft

Viel Alkohol im Blut und sich nicht im Griff: So könnte man die verhängnisvolle Aktion eines 40-jährigen Angeklagten vor ein paar Wochen in Hard in Vorarlberg zusammenfassen. Am Donnerstag wurde der Fall im Prozess am Landesgericht Feldkirch nüchtern aufgearbeitet - 18 Monate Gefängnis.