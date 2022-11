Eindringlicher Appell von Opfer-Anwältin an Zadic

„Behördliches Multiorganversagen“

In ihrem an Zadic gerichteten Brief beklagt Bauer ein jahrelanges „behördliches Multiorganversagen“. Sie führt „eine lange Liste an Versäumnissen und (Ermittlungs-)Fehlern der Polizei, der Staatsanwaltschaft Wien und anderer Institutionen/Behörden wie der Kinder- und Jugendanwaltschaft und/oder der Bildungsdirektion Wien“ ins Treffen und wirft den genannten Einrichtungen vor, diese hätten „nicht den Kinder- und Opferschutz an erste Stelle gestellt, sondern ganz im Gegenteil alles dafür getan, damit die gegenständliche Causa ,endlich ruht‘“.